Нефть дешевеет из-за заболеваемости в Китае

Цены на нефть стремительно снизились после заявлений о первых случаях передачи коронавируса в торговом хабе Китая - Шанхае.

Об этом сообщает Reuters.

Китай является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. Так, после сообщений об усилении карантинных мер и выявления первых за несколько месяцев случаев передачи коронавируса в торговом хабе Шанхае, цены начали стремительно снижаться.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,51 доллара, или 2,59%, до 54,59 доллара за баррель на 15:35 по Киеву. Фьючерсы на U.S. West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,61 цента, или 3,03%, до 51,52 доллара.

"Сейчас крупнейшим источником беспокойства для энергетического комплекса является рост количества случаев коронавируса в Китае", - сказал Стивен Бреннок, аналитик PVM. "Это ухудшит перспективы потребления в эпицентре мирового спроса на нефть".

После выявления случаев передачи вируса Пекин призывает людей не путешествовать во время грядущих праздников, когда десятки миллионов городских работников обычно направляются в свои родные города.

Рынок ждет официальных данных о запасах нефти от Американского управления энергетической информации (EIA) 22 января, после того, как обнародованные 20 января данные показали неожиданное увеличение запасов сырья в США на 2,6 миллиона баррелей на прошлой неделе по сравнению с прогнозами аналитиков по добыче 1,2 миллиона баррелей.

"Мировой спрос на нефть может несколько сократиться в первом квартале 2021 года, поскольку многие регионы, включая многие европейские страны, вновь ввели карантин", - отмечают аналитики Fitch Ratings.

"Положительное влияние программ вакцинации на восстановление спроса на нефть может быть не заметным в течение нескольких месяцев, пока не будет привита значительная масса населения", - объясняют они.

Экономическая правда