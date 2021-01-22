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В Кабмине рассчитывают на повышение кредитных рейтингов Украины

Пятница, 22 января 2021, 15:00
 

В Плане Национальной экономической стратегии-2030 предусмотрено повышение международными агентствами кредитных рейтингов Украины.

Об этом во время обсуждения стратегии заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает FinClub.

"Сейчас кредитный рейтинг Украины, согласно S&P, составляет уровень "В , что значительно ниже, чем у стран-конкурентов за капитал", - отметил министр.

По его словам, "амбициозный" план предусматривает получение Украиной рейтингов &P и Fitch, от уровня которых зависит стоимость заимствований страны.

"Должны повысить позицию Украины в международных рейтингах S&P и Fitch до "ВВ" до конца 2022 и до "ВВ+" - до конца 2024 года", - подчеркнул он.

Напомним:

В сентябре 2020 года Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в очередной раз подтвердило долго- и краткосрочный рейтинги Украины на уровне "В" со "стабильным" прогнозом.

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кредиты рейтинг S&P Украина Минэкономики

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