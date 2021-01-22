За год Нацбанку вернули 2 миллиарда с рефинанса неплатежеспособных банков

В 2020 году по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков регулятору погасили долгов на 2,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Почти половина погашенной суммы, 1 млрд грн, получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам.

Как сообщается, по самым высоким ценам в 2020 году реализовано пул имущественных прав по кредитным договорам, переданным ПАО "КБ "Надра" в залог Национальному банку - 187,4 млн грн, а также объект недвижимого имущества, переданный ПАО "ВиЭйБи Банк" в ипотеку Национальному банку - 60,7 млн грн.

В течение 2020 года Национальный банк согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной цене реализации 12,25 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной цене реализации в размере 14,9 млрд грн.

Всего объем задолженности неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования составляет 41,7 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2020 года.

В НБУ отмечают, что значительная часть кредитов рефинанса была издана еще до середины 2014 года.

"К сожалению, залоги пл до сих пор непогашенным кредитам часто низколиквидные и имеют низкое качество. Например, имущественные и корпоративные права, а также акции самих обанкротившихся банков", - комментирует первая заместительница председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Всего с 2017 года Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 8,4 млрд грн.

Экономическая правда