Офис Нацинвестсовета при Зеленском хочет создать 2 фонда для IPO госкомпаний

Офис Национального инвестиционного совета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Национальный инвестфонд с долями крупных госкомпаний для проведения IPO (первичное публичное размещение акций - ред.).

Об этом заявила руководитель Офиса Ольга Магалецкая, представляя наработки Офиса для Национальной экономической стратегии-2030, передает "Интерфакс-Украина".

"Среди инициатив, которые предлагаются рассмотреть для Национальной экономической стратегии - создание Национального инвестиционного фонда для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании, а также Государственного фонда фондов.

Он активизирует развитие индустрии инвестиционных фондов", - рассказала Магалецкая.

По ее словам, ожидаемый эффект от запуска Госфонда фондов превышает 1% ВВП.

"Госфонд фондов инвестирует в другие фонды вместо непосредственного инвестирования в акции и облигации компаний. Механизм работы - финансирование инвестиционных фондов, которые уже получили инвестиции от ограниченного перечня первоклассных иностранных инвесторов, как ЕБРР и IFC.

В управление Национального инвестфонда на 1 этапе планируют передать акции 10-15 крупных госпредприятий, в дальнейшем это количество может быть увеличено", - объяснила она.

По словам Магалецкой, основная задача такого инвестфонда - повышение эффективности госпредприятий через корпоратизацию управления. В частности, НИФ сможет назначить своих представителей в наблюдательные советы компаний.

"Задача высшего уровня - подготовка предприятия к первичному размещению его акций на бирже", - подчеркнула руководитель Офиса Национального инвестиционного совета.