Из предусмотренных Фондом борьбы с COVID-19 337 миллионов гривен на доплаты медработникам в учреждениях, относящихся к сфере управления Минздрава, использовали лишь 65% запланированных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Всего на доплаты медработникам из учреждений здравоохранения сфере управления министерства было выделено 337 млн грн. Из них не использовали 116 млн грн, или 35%, по итогам 2020 года.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что за счет 337 млн грн планировали доплаты для более 26 тысяч медиков в 100 учреждениях здравоохранения в течение сентября - декабря 2020 года. Выплаты предусматривались для врачебных должностей, а также среднего и младшего медперсонала.

Больше всего получили "ОХМАТДИТ" (19,2 млн грн), Институт сердца (10,2 млн грн) и Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ (9,3 млн грн).

Доплаты работникам медицинских учреждений с общим объемом в 5,5 млрд грн осуществляли по двум направлениям. Первый - 337 млн грн медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава. Еще 5,2 млрд грн направлено на доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения коммунальной формы собственности.

По второму направлению использовано почти все средства - 97,8%.

В РП напоминают, что в этом году будет проводить анализ использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19.

Экономическая правда