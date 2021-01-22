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Пандемия все еще представляет угрозу для мировой экономики – Лагард

Пятница, 22 января 2021, 10:30
 

Пандемия коронавируса до сих пор создает большие риски для Еврозоны и мировой экономики.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает CNBC.

"Начало кампаний по вакцинации в Еврозоне является важным шагом в урегулировании кризиса в сфере здравоохранения. Тем не менее, пандемия и дальше создает серьезные риски для здоровья населения, а также для еврозоны и мировой экономики", - подчеркнула Лагард.

Отмечается, что европейские лидеры надеются ускорить процесс вакцинации населения в ближайшие месяцы, чтобы сдержать распространение коронавируса и его негативное влияние на экономику.

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коронавирус карантин экономика ЕС ЕЦБ

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