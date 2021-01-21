Все разделы
Укр / Рус

Поезда дальнего следования: В УЗ назвали самые популярные маршруты

Четверг, 21 января 2021, 15:55
 

По итогам 2020 года "Укрзализныця" перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров, наиболее популярным стал маршрут Киев - Харьков (712,7 тыс пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Вторым по популярности стало сочетание Киев - Львов, туда и обратно перевезли 652,8 тыс пассажиров.

"В сообщении Киев - Днепр и обратно было перевезено 561,8 тыс пассажиров Киев - Винница и обратно - 472,6 тыс, Киев - Одесса и обратно - 383,5 тыс.

В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити + было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укразализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця запустила дополнительный поезд сообщением Львов - Ужгород 12 декабря 2020, 15:28
В УЗ решили изменить цвет вагонов: светлый фон - на темный 29 ноября 2020, 12:25
В УЗ планируют перевозить поездами не менее 50% внутренних туристов 26 ноября 2020, 17:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!