Поезда дальнего следования: В УЗ назвали самые популярные маршруты

По итогам 2020 года "Укрзализныця" перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров, наиболее популярным стал маршрут Киев - Харьков (712,7 тыс пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Вторым по популярности стало сочетание Киев - Львов, туда и обратно перевезли 652,8 тыс пассажиров.

"В сообщении Киев - Днепр и обратно было перевезено 561,8 тыс пассажиров Киев - Винница и обратно - 472,6 тыс, Киев - Одесса и обратно - 383,5 тыс.

В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити + было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков", - говорится в сообщении.

Экономическая правда