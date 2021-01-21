Криптовалюты "просели" на фоне опасения регулирования рынка

Криптовалюта Bitcoin упала на 10% за день после рекорда в начале января, Ether после максимума на этой неделе также упала в цене - инвесторы опасаются регулирования рынка с приходом администрации Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Coindesk, Bitcoin установился на самом низком уровне с момента рекорда в 42 тысячи долларов. Сейчас цена составляет 32 605 долларов (-5,18%) - за 10 дней криптовалюта потеряла почти четверть своей цены.

Падение, в частности, происходит на фоне беспокойства, что Bitcoin может быть очередным ценовым пузырем на финансовом рынке. Также добавляются опасения, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться регулировать криптовалюту.

Йеллен, номинированная президентом США на пост главы Казначейства США, ранее выразила опасения по использованию криптовалюты в незаконной деятельности.

Это повлияло и на динамику показателей Ether, следующей после Bitcoin крупнейшей криптовалюты. На этой неделе она достигла цены в 1421 доллар, что является рекордом. Ранее аналитики оценили её потенциал в более 10 500 долларов, однако Ether также "упала" после заявлений по регулированию до 1 249,91 доллара (-1,19%).

Экономическая правда