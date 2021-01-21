ТЭЦ Жеваго проиграло судебный спор с налоговиками на 736 миллионов

Шестой апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым компании было отказано в удовлетворении иска об отмене налогового решения.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 12 января 2021 года.

Отмечается, что решением предприятию было уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 735,8 млн грн.

"Согласно судебным материалам, ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" считает, что правомерно включило в состав финансовых расходов начисленные проценты за пользование заемными средствами в размере 733,6 млн грн. Кредитными договорами предусмотрено, что уплата процентов за пользование такими средствами осуществляется заемщиком по день его фактического погашения", - говорится в сообщении.

"Суд первой инстанции констатировал, что с момента отзыва банковской лицензии ПАО "Банк "Финансы и кредит" начисление банком и предъявление к взысканию задолженности по процентам по пользованию кредитом является неправомерным, а потому с момента отзыва лицензии у банка, у истца как заемщика отсутствуют основания для уплаты процентов за пользование кредитными средствами.

И включение в состав финансовых расходов начисленные проценты за пользование кредитными средствами в размере 733,6 млн грн неправомерно", - добавляет Finbalance.

Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом.

ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" связывают с Константином Жеваго.