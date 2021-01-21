Курс валют на 21 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,24 гривни;

Евро - 34,19 - 34,22 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,14 - 28,35 гривни. Евро покупают по 33,92 гривни, продают по 34,34 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,28 гривни, евро - 34,07 - 34,18 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 января на уровне 28,20 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,27 гривни.

Экономическая правда