Всемирный банк предоставит около 2,5 миллиарда гривен на вакцины от COVID-19

Всемирный банк предоставит Украине помощь в 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.

Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила во время пресс-брифинга 21 января, передает Интерфакс-Украина.

"Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сказала она.

"Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", - добавила Шаталова.