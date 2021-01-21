Все разделы
Укр / Рус

Всемирный банк предоставит около 2,5 миллиарда гривен на вакцины от COVID-19

Четверг, 21 января 2021, 10:18
 

Всемирный банк предоставит Украине помощь в 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.

Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила во время пресс-брифинга 21 января, передает Интерфакс-Украина.

"Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сказала она.

"Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", - добавила Шаталова.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!