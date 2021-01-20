Правительство хочет урегулировать защиту национального производителя
Кабмин на заседании 20 января принял проект закона, которым урегулировал механизм защиты национального производителя в условиях "распространения политики протекционизма в мире".
Об этом сообщает Минэкономики.
В ведомстве уверяют, что "принятые изменения не противоречат соглашениям ВТО и международным договорам Украины в торгово-экономической сфере".
"Сегодня весь мир использует принцип протекционизма - защиты своих производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики", - отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Так, вносятся следующие изменения в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности":
- вводится порядок защиты прав украинских производителей при проведении иностранными государствами антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований относительно импорта товаров украинского происхождения;
- вводится порядок защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО и международных договоров Украины в торгово-экономической сфере;
- Минэкономики получит право на представительство и самопредставительство интересов Межведомственной комиссии по международной торговле в судах;
- разграничивается механизм применения Украиной мер в ответ на международно-противоправные деяния и/или недружественные действия иностранного государства в отношении Украины отдельно от применения Украиной мер в ответ на дискриминационные действия иностранного государства или иного субъекта.
В Минэкономики также отмечают, что законопроект направлен на достижение цели "Поддержка экспорта" Программы деятельности Кабинета Министров и во исполнение пункта плана мероприятий по выполнению Государственной программы стимулирования экономики.
Экономическая правда
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