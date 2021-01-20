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Правительство хочет урегулировать защиту национального производителя

Среда, 20 января 2021, 18:23
 

Кабмин на заседании 20 января принял проект закона, которым урегулировал механизм защиты национального производителя в условиях "распространения политики протекционизма в мире".

Об этом сообщает Минэкономики.

В ведомстве уверяют, что "принятые изменения не противоречат соглашениям ВТО и международным договорам Украины в торгово-экономической сфере".

"Сегодня весь мир использует принцип протекционизма - защиты своих производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики", - отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, вносятся следующие изменения в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности":

  • вводится порядок защиты прав украинских производителей при проведении иностранными государствами антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований относительно импорта товаров украинского происхождения;
  • вводится порядок защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО и международных договоров Украины в торгово-экономической сфере;
  • Минэкономики получит право на представительство и самопредставительство интересов Межведомственной комиссии по международной торговле в судах;
  • разграничивается механизм применения Украиной мер в ответ на международно-противоправные деяния и/или недружественные действия иностранного государства в отношении Украины отдельно от применения Украиной мер в ответ на дискриминационные действия иностранного государства или иного субъекта.

В Минэкономики также отмечают, что законопроект направлен на достижение цели "Поддержка экспорта" Программы деятельности Кабинета Министров и во исполнение пункта плана мероприятий по выполнению Государственной программы стимулирования экономики.

Экономическая правда

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правительство Кабмин

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