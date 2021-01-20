Минэкономики начинает эксперимент с бесплатного обучения безработных для IT-сферы

Минэкономики вместе с Минцифры и Госслужбы занятости начинают эксперимент профессионального обучения безработных информационным технологиям - соответствующее решение Кабмин принял на заседании 20 января. Первый город эксперимента - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Первым городом определен Киев, но при успешном завершении эксперимента, планируется его расширить и на другие города Украины", - добавили в ведомстве.

"Минэкономики продолжает системную работу по занятости населения и помогает гражданам Украины находить работу с конкурентной заработной платой. Теперь безработные могут получить квалификацию в IT сфере и получить перспективную работу. При этом, в течение обучения сохраняется выплата помощи по безработице", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Сообщается, что участниками эксперимента являются работодатели с IT-бизнеса, профильные субъекты образовательной деятельности и зарегистрированные безработные.

"Отбор учебных заведений будет проходить по определенным критериям. Так, субъекты образовательной деятельности должны быть расположены в пределах Киева, проводить обучение в сфере консультирования по вопросам информатизации или компьютерного программирования, иметь опыт образовательной деятельности не менее пяти лет и соответствующую материально-техническую базу", - пояснили в Минэкономики.

При этом, отбор кандидатов для прохождения профессионального обучения осуществляется на добровольной основе из числа лиц, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости.Обучение не может продолжаться более 6 месяцев.

После его успешного завершения, работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных зарплат.

Экономическая правда