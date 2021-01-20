СБУ отчиталась о нейтрализации 600 кибератак на госресурсы в прошлом году

В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Значительная часть этих атак были инструментами гибридной агрессии. Их цель - снизить уровень информационной безопасности Украины или распространить деструктивный контент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период нейтрализованы 20 группировок, причастных ко многим кибератакам, а также заблокировано более 2,6 тыс сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тысяч аккаунтов.

"К уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек и еще 32 фигурантов уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в Интернете", - добавили в СБУ.

Всего в течение 2020 года по материалам киберподразделения СБУ начато 496 уголовных производств. Из них - 129 дел за несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

"По инициативе СБУ были продлены санкции в отношении ряда российских сайтов и программных продуктов. Отдельно спецслужба направила обращение к компаниям Google и Apple по блокированию запрещенных российских приложений на их электронных площадках", - заявили в спецслужбе.

Экономическая правда