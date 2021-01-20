Швеция хочет покрыть всю территорию страны 5G к 2023 году

В Швеции регулятор связи PTS провел аукцион частот, после чего ожидается развернуть полное покрытие технологии 5G в течение двух-трех лет.

Об этом сообщает Reuters.

Аукцион на частоты для скоростного интернета провели во вторник. Он переносился дважды - в связи с пересмотром требований к безопасности, а также судебным процессом по иску китайской компании Huawei.

"Было доступно много частот, и аукцион был разработан таким образом, чтобы трое участников могли получить рациональную количество частот в диапазоне 3,5 ГГц, а четвертый участник тендера мог получить доступ ко всему диапазону 2,3 ГГц без новых торгов", - прокомментировал спикер регулятора PTS.

Доступ получили компании Telia, Tele2-Telenor, государственная Teracom и Tre.

"Мы очень рады, что аукцион состоялся сейчас. Это очень важно для распространения покрытия 5G и укрепления Швеции как цифровой нации в ближайшие годы", - сказал Стафан Окессон, технический директор Telia в Швеции.

Общая выручка составила 2,3 миллиарда шведских крон (274,70 миллиона долларов).

"До конца 2023 мы ожидаем, что большинство наших клиентов будут иметь высокоскоростной 5G", - сказал представитель оператора Tre.

Tre, которая подписала контракты с Huawei на строительство своей сети в Швеции, подала иск против запрета китайской фирмы. Дело, наряду с апелляционной жалобой Huawei, все еще находится на рассмотрении.

Huawei выступила против аукциона, заявив, что будет трудно перезапустить аукцион, если впоследствии суд приходит к выводу, что условия аукциона были незаконными.

Представитель Tele2 заявил, что компания стремится охватить более 99% шведского населения в течение трех лет.

Экономическая правда