Резников выиграл суд у НБУ по несогласованию в набсовет Ощадбанка

Верховный Суд признал противоправным и отменил решение НБУ от 15 августа 2019 года об отказе в согласовании Алексея Резникова на должность члена наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на решение суда от 24 декабря 2020 года.

"Верховный Суд по делу №640 / 22632/19 оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 19 февраля 2020 года и постановление Шестого апелляционного админсуда от 20 мая 2020 года, но частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и изменил мотивировочную часть решения предыдущих инстанций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2019 года Нацбанк не согласовал кандидатуры 5 членов наблюдательного совета Ощадбанка после того, как они без конкурса продлили контракт главы правления банка Андрея Пышного.

Тогда в НБУ заявили, что 5 членов, включая нынешнего вице-премьера Алексея Резникова, не прошли собеседование.

"Трое из них подали в суд на НБУ (кроме Резникова, иски подали Шевки Аджунер и Дмитрий Власов), утверждая, что первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова №устроила им допрос по решению о продлении полномочий Пышного", - пишет FinClub.

Резников в иске обращал внимание на вмешательство Рожковой в процесс проверки его профпригодности.

"Суд установил, что 6 августа 2019 года квалификационная комиссия НБУ провела тестирование Алексея Резникова, а 14 августа - провела с ним собеседование путем видеоконференции, "но без осуществления фиксации данного собеседования и результатов его обсуждения членами комиссии НБУ с помощью соответствующих технических средств или путем ведения соответствующей стенограммы, что было подтверждено представителем ответчика", - говорится в сообщении.

"На основании "отрицательных результатов собеседования" комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 15 августа отказал Резникову в согласовании на должность члена набсовета Ощадбанка из-за "несоответствия требованиям профессиональной пригодности, установленным законодательством для руководителей банков".

Верховный Суд сослался на Кодекс административного судопроизводства, в статье 2 которого указано, что по делам о обжалованию решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты ли такие решения, в том числе, добросовестно (подпункт 5 пункта 2) и благоразумно (подпункт 6 пункта 2). Верховный Суд согласился с судами предыдущих инстанций, что действия НБУ таковыми не были, а потому решение НБУ не может считаться правомерным", - отмечает издание.

Напомним:

Аджунер проиграл НБУ в апелляционном суде, а Власов - выиграл. Кассации по этим делам Верховный Суд еще не рассмотрел.

Читайте подробнее в статье: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка