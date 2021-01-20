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Кабмин одобрил проведение проверок инвесторов в стратегические компании

Среда, 20 января 2021, 14:00
 

Кабмин одобрил проект закона "Об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины", который предусматривает нормирование процедуры проверки иностранных инвесторов.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Законопроектом предлагается утвердить на законодательном уровне порядок осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности", - написал он.

В частности, предусматривается:

  • нормирование процедуры проверки иностранных инвесторов;
  • совершенствование механизма проверки и выявления инвестиций, привлечение которых может привести к контролю над активами указанных субъектов хозяйствования (опасной концентрации иностранного капитала);
  • образование Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.

"Проектом закона предлагается ввести в Украине систему оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность, которая сегодня отсутствует", - пояснил Мокан.

Документ проголосовали с технико-юридическими правками.

Напомним:

В декабре 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

Экономическая правда

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Кабмин инвестиции законодательство

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