Кабмин одобрил проведение проверок инвесторов в стратегические компании

Кабмин одобрил проект закона "Об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины", который предусматривает нормирование процедуры проверки иностранных инвесторов.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Законопроектом предлагается утвердить на законодательном уровне порядок осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности", - написал он.

В частности, предусматривается:

нормирование процедуры проверки иностранных инвесторов;

совершенствование механизма проверки и выявления инвестиций, привлечение которых может привести к контролю над активами указанных субъектов хозяйствования (опасной концентрации иностранного капитала);

образование Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.

"Проектом закона предлагается ввести в Украине систему оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность, которая сегодня отсутствует", - пояснил Мокан.

Документ проголосовали с технико-юридическими правками.

Напомним:

В декабре 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

Экономическая правда