Кабмин одобрил проведение проверок инвесторов в стратегические компании
Кабмин одобрил проект закона "Об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины", который предусматривает нормирование процедуры проверки иностранных инвесторов.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
"Законопроектом предлагается утвердить на законодательном уровне порядок осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности", - написал он.
В частности, предусматривается:
- нормирование процедуры проверки иностранных инвесторов;
- совершенствование механизма проверки и выявления инвестиций, привлечение которых может привести к контролю над активами указанных субъектов хозяйствования (опасной концентрации иностранного капитала);
- образование Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.
"Проектом закона предлагается ввести в Украине систему оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность, которая сегодня отсутствует", - пояснил Мокан.
Документ проголосовали с технико-юридическими правками.
Напомним:
В декабре 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.
Экономическая правда
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