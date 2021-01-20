"Энергоатом" перешел в управление Кабмина

Ряд компаний, в частности "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровская ГЭС и еще три ТЭЦ перешли под управление Кабинета Министров по поручению президента.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 20 января.

Во время выступления заместитель министра энергетики Светлана Панаиотиди отметила, что это решение "касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии".

Вице-премьер-министерка по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила, что это решение касается комплексного вопроса урегулирования передачи операторов распределения на рынке электроэнергии, а потому требует консультаций. В частности, обсуждение с Еврокомиссией и Секретариатом Энергетического Сообщества в контексте обязательств Украины по интеграции в энергетический рынок ЕС.

Также Минэкономики, Минэнерго и Минфин будут работать над передачей госкомпаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка" в управление Минэнергетики.

"Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество", - комментирует Шмыгаль

Экономическая правда