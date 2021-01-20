Нацбанк выпустит сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 гривен

Нацбанк 21 января 2021 года к 150-летию Леси Украинки выпустит сувенирную банкноту из серебра номиналом 200 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Серебряная банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. На ней изображены: портрет Леси Украинки (1871 - 1913) - выдающейся украинской писательницы, переводчицы, фольклористки, общественной и культурной деятельницы (лицевая сторона), въездная башня Луцкого замка (обратная сторона)", - говорится в сообщении.

Сувенирная банкнота изготовлена ​​Банкнотно-монетным двором НБУ из серебра 999,9 пробы. Масса - не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж - 300 штук.

Реализация сувенирной банкноты на первом этапе будет проходить через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

О проведении аукционов сообщат дополнительно.

Нереализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через другие каналы реализации нумизматической продукции НБУ.

Напомним:

Национальный банк с 21 января 2021 года вводит в обращение памятную монету "К 150-летию со дня рождения Леси Украинки".

Экономическая правда