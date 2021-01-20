"Нафтогаз" готов продавать газсбытам газ со скидкой

"Нафтогаз" готов обеспечить необходимый ресурс газсбытовым компаниям по рыночной цене до 7,4 грн за кубометр, как результат также хочет создать единую государственную базу данных потребителей.

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций компании.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" сможет предоставлять ресурс компаниям по двум схемам.

По первой, газсбыты должны доказать, что имеют среди клиентов бытовых потребителей и информировать, сколько направлено газа на нужды населения. Эти данные позволят собрать единую государственную базу данных, что, в частности, будет использоваться для предоставления субсидий потребителям.

В таком случае "Нафтогаз" будет предоставлять скидку до рыночной цены (6,8-7,4 грн за кубометр).

Если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, компания может покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате.

Также "Нафтогаз" планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.

Экономическая правда