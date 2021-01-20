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Микитась рассказал, как Татаров помогал "решать" проблемы "Укрбуда" в МВД

Среда, 20 января 2021, 08:40
Максим Микитась
Максим Микитась

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров во времена работы в Министерстве внутренних дел помог вернуть изъятые во время обысков средства компании "Укрбуд Девелопмент".

Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде.

"Да, тогда помогло. На определенных условиях вопрос возврата изъятых средств "Укрбуда" был решен", - заявил Микитась.

По его словам, до 2014 года Татаров был "влиятельным среди следователей МВД из-за его приближенности к руководству МВД".

"[Связь с руководством МВД прослеживалась] через кума, коллегу и земляка Максима Цуцкиридзе, который остался на руководящих должностях в ГСУ НПУ, а год назад стал руководителем Главного следственного управления Национальной полиции, которому подчинены все следователи страны", - сообщил Микитась.

По его мнению, именно из-за Цуцкиридзе Татаров "решал сложные вопросы", поскольку в системе это был его близкий человек.

Подробнее читайте по ссылке: "Я сижу - а он во власти". Микитась о показаниях на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Экономическая правда

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Укрбуд президент МВД

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