Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли с Израилем
Суббота, 2 января 2021, 17:48
Соглашение о о зоне свободной торговли с Израилем вступило в силу 1 января, оно было анонсировано еще в ноябре президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он писал в своем Twitter.
Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на определенное колличество промышленных товаров (кроме ювелирных изделий). Также нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.
Напомним
Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2020 года.
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