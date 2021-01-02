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Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

Суббота, 2 января 2021, 17:48
 

Соглашение о о зоне свободной торговли с Израилем вступило в силу 1 января, оно было анонсировано еще в ноябре президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он писал в своем Twitter.

Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на определенное колличество промышленных товаров (кроме ювелирных изделий). Также нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.

Напомним

Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2020 года.

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Израиль

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