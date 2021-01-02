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Неприбыльная игра: гольф-клуб Трампа, который не выходил в плюс с момента основания, отчитался об убытках за 2019

Суббота, 2 января 2021, 12:46
 

Гольф-клуб президента США Дональда Трампа, который находится в Шотландии  показал убыток в 1,5 миллиона долларов, что на 3 % больше чем было в 2018 году.

Об этом сообщает Reuters.

Компания Trump International Golf Club Scotland Ltd, которая владеет и управляет данным гольф-клубом и небольшим отелем, заявила, что, несмотря на рост доходов на 18%, убытки выросли на 3% до 1,1 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов - ЭП).

Отмечается, что несмотря на повышение цены за членство в клубе и расширение возможностей для проведения мероприятий - расходы на заработную плату и другие расходы также выросли.

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Трамп

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