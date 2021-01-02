Бренд, логотипы и домены за 10 тысяч евро: на аукцион выставили комплект обанкротившейся авиакомпании

На аукцион со стартовой ценой в 10 тысяч евро выставили возможность использовать имя обанкротившейся национальной словенской авиакомпании Adria Airways с 60-летней историей.

Об этом сообщает портал об авиации в странах бывшей Югославии exyuaviation.com.

Помимо имени в комплект входят три разных логотипа и несколько доменных имен, которые использовала авиакомпания.

Напоминаем:

Это уже третья попытка продать бренд прекратившего полеты в сентябре 2019 года авиаперевозчика. Изначально рассчитывали на 100 тысяч евро, после того, как желающих не нашлось, цену снизили в два раза — до 50 тыс. евро, но и вторая попытка оказалась безуспешной.

Ранее администратор по банкротству продал за 45 тыс. евро сертификат эксплуатанта Adria Airways. Этот документ до завершения срока действия позволяет новому владельцу запустить работу новой авиакомпании по ускоренной процедуре.