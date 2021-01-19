Украина хочет отсудить затонувший танкер Delfi

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Украина в лице Кабинета Министров обратилась в Хозсуд г. Одессы о признании права собственности на затонувший в 2019 году танкер Delfi.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на постановление Хозяйственного суда г. Одессы.

Суд открыл производство по иску Кабмина против компании Mister Drake PC, обладающий танкером.

В правительстве иск объяснили тем, что владелец Delfi не поднял и не забрал танкер с пляжа в установленные сроки.

Напомним:

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

10 сентября судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019, забрали с пляжа.