Все разделы
Укр / Рус

Microsoft и General Motors будуть работать над запуском беспилотного авто

Вторник, 19 января 2021, 18:03
 

Microsoft и Cruise, "дочка" General Motors договорились о долгосрочном сотрудничестве для быстрого запуска беспилотных авто компании в массовую продажу.

Об этом сообщает CNBC.

В рамках сотрудничества Microsoft вместе з рядом других компаний инвестируют в Cruise более 2 миллиардов долларов, после чего рыночная стоимость последней достигнет 30 миллиардов долларов.

Отныне Azure, облачная среда Microsoft, станет основной для работы в GM и Cruise. Компании будут сотрудничать над разработкой программного и аппаратного обеспечения, возможностями облачных вычислений, производством и партнерской экосистемой.

Акции General Motors выросли в цене на 7%, Microsoft выросли менее чем на процент.

"Microsoft, как золотой стандарт в надежной демократизации технологий, увеличит наш потенциал при коммерциализации своего парка самоуправляемых, полностью электрических автомобилей", - заявил гендиректор Cruise Дэн Амманн.

В своем заявлении гендиректорки GM Мэри Барра назвала Microsoft "прекрасным дополнением" для помощи автопроизводителю в облачных вычислениях. В то же время GM планирует инвестировать 27 млрд долларов в Cruise для производства электрических и автономных транспортных средств до 2025 года.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электромобиль

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Израиле создали батарею для электрокаров с пятиминутной зарядкой 19 января 2021, 11:54
Какие электромобили чаще всего выбирали украинцы в 2020 году – данные ассоциации 14 января 2021, 12:50
Apple и Hyundai начали переговоры о производстве электрокаров 8 января 2021, 15:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!