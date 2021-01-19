Microsoft и General Motors будуть работать над запуском беспилотного авто
Microsoft и Cruise, "дочка" General Motors договорились о долгосрочном сотрудничестве для быстрого запуска беспилотных авто компании в массовую продажу.
Об этом сообщает CNBC.
В рамках сотрудничества Microsoft вместе з рядом других компаний инвестируют в Cruise более 2 миллиардов долларов, после чего рыночная стоимость последней достигнет 30 миллиардов долларов.
Отныне Azure, облачная среда Microsoft, станет основной для работы в GM и Cruise. Компании будут сотрудничать над разработкой программного и аппаратного обеспечения, возможностями облачных вычислений, производством и партнерской экосистемой.
Акции General Motors выросли в цене на 7%, Microsoft выросли менее чем на процент.
"Microsoft, как золотой стандарт в надежной демократизации технологий, увеличит наш потенциал при коммерциализации своего парка самоуправляемых, полностью электрических автомобилей", - заявил гендиректор Cruise Дэн Амманн.
В своем заявлении гендиректорки GM Мэри Барра назвала Microsoft "прекрасным дополнением" для помощи автопроизводителю в облачных вычислениях. В то же время GM планирует инвестировать 27 млрд долларов в Cruise для производства электрических и автономных транспортных средств до 2025 года.
Экономическая правда
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