Марченко рассказал о потерях Украины в случае достройки "Северного потока-2"

В случае достройки трубопровода "Северный поток - 2" потери Украины составят примерно 1,5 млрд долларов в год.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью DER STANDARD, передает пресс-служба Минфина.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - заявил министр, отвечая на вопрос о финансовых последствиях.

Напомним:

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что убытки Украины от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" могут достичь 3 млрд долларов в год.

Напомним, Министерство экономики Германии подтвердило, что США сообщили Берлину о намерениях ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который строит газопровод "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.

Экономическая правда