Американский сервис микроблогов и социальная сеть Parler, популярная в США среди ультраправых и консерваторов, частично вернулась в онлайн с помощью технологической компании DDos-Guard, которой владеют 2 россиян. Сама компания это опровергает.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что после штурма Капитолия 6 января Amazon, Google и Apple заблокировали Parler, аргументировав это тем, что соцсеть не употребляет надлежащие меры для защиты от опасного контента.

Отмечается, что накануне на платформе Parler можно было найти лишь пост главы компании Джона Матца, что компания работает над восстановлением функций платформы.

"Но с 18 января Parler частично возобновил работу на хостинге, который предоставляет компания DDos-Guard, которой руководят двое россиян, рассказал агентству эксперт по интернету Рональд Джилметт. По данным агентства, в прошлом DDos-Guard сотрудничала с расистскими сайтами и оказывала поддержку сайтам российского правительства", - пишет Reuters.

"Ни Матц, ни DDos-Guard пока не прокомментировали слова Джилметта", - отмечает издание.

Джилметт пояснил, что DDos-Guard на своем сайте приводит адрес в Шотландии под названием Cognitive Cloud LP, однако в действительности эта фирма принадлежит двум россиянам из Ростова-на-Дону.

Как отмечает российское издание Meduza, владельцы DDos-Guard - Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону.

При этом, сама компания DDoS-Guard в комментарии для РИА Новости и "МБХ медиа" заявила, что не предоставляет хостинг для Parler, "и не имеет права сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам в независимости от их направленности или аудитории".

"На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-GUARD и, насколько нам известно, действующее законодательство США", - сообщили в компании.

Напомним:

8 января Google объявил, что заблокировал в своем магазине популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение Parler.

Владельцам Parler последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

Экономическая правда