За год УЗ получила лишь 28% возмещений за перевозку льготников электричками

В "Укрзализныце" заявили, что в 2020 году предоставили услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но получили лишь 28% компенсаций от местных органов власти.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Среди крупнейших должников - местные органы власти: Харьковской области (38,6 млн грн), Киевской области (25 млн грн), Львовской области (17,3 млн грн), Одесской области (10,8 млн грн), Днепропетровской области (17,9 млн грн) и г.. Киев (29,5 млн грн).

Лидерами по объему погашения долга являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером - город Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю", - подчеркнули в компании.

В УЗ заявили, что такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги "замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава".

"Укрзализныця призывает местные власти найти возможность как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении", - добавили в компании.

Напомним:

За 10 месяцев 2020 года "Укрзализныця" оплатила местным бюджетам почти 3,1 млн грн земельного налога и не получила от них 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.

Экономическая правда