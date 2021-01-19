Банки в 2020 году закрыли в Украине 868 отделений, осталось 7 134 отделений, более отделений за год закрыл Ощадбанк - 490.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что в Ощадбанка осталось 1 837 отделений.

Приватбанк за год закрыл 211 отделений, осталось - 1 717.

В то же время "Райффайзен Банк Аваль" за год закрыл 100 отделений, осталось 396.

У "Альфа-Банка" осталось 218 отделений (на 39 отделений меньше).

Сбербанк и ТАСкомбанк за год закрыли по 16 отделений.

При этом, в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего - "Укргазбанк" (26), "Аккордбанк" - 8, банк "Сич" - 6, ПУМБ - 16 "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.

Напомним:

За 2019 год количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

Лидер по количеству закрытых отделений Ощадбанк, за год банк сократил 303 отделения - 2327 против 2630 в начале года.

Экономическая правда