За год банки закрыли 870 отделений: больше всего – Ощадбанк
Банки в 2020 году закрыли в Украине 868 отделений, осталось 7 134 отделений, более отделений за год закрыл Ощадбанк - 490.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отмечается, что в Ощадбанка осталось 1 837 отделений.
Приватбанк за год закрыл 211 отделений, осталось - 1 717.
В то же время "Райффайзен Банк Аваль" за год закрыл 100 отделений, осталось 396.
У "Альфа-Банка" осталось 218 отделений (на 39 отделений меньше).
Сбербанк и ТАСкомбанк за год закрыли по 16 отделений.
При этом, в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего - "Укргазбанк" (26), "Аккордбанк" - 8, банк "Сич" - 6, ПУМБ - 16 "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.
Напомним:
За 2019 год количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.
Лидер по количеству закрытых отделений Ощадбанк, за год банк сократил 303 отделения - 2327 против 2630 в начале года.
Экономическая правда
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