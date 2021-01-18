Доходы от туризма в Грузии упали на 2,7 миллиарда долларов

Экономика Грузии, одним из ключевых секторов которой является туризм, получила от него на более чем 2,7 миллиарда долларов меньше поступлений в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Так, доходы страны от туризма в 2020 году составили 541,7 млн долл. Для сравнения, в 2019 году они составляли 3,3 млрд долл, что в 6 раз больше.

В то же время в четвертом квартале года поступления в 16 раз отставали от показателей аналогичного периода 2019 года - за октябрь-декабрь экономика получила лишь 42,6 млн долл.

Количество туристов, то есть тех, кто провел в республике более суток, была 1,9 млн человек - почти в пять раз меньше в сравнении с 2019 годом.

В агентстве напоминают, что в связи с пандемией коронавируса, с 21 марта в Грузии закрыты как воздушные, так и сухопутные и морские границы для пассажиров. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, поездки которых осуществляются преимущественно чартерными рейсами.