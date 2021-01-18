Сумма задолженности предприятий по зарплате по всей Украине за месяц уменьшилась почти на 700 млн грн (18%) - с 3,8 млрд грн (по состоянию на 7 декабря 2020-го) до 3,1 млрд грн (по состоянию на 11 января 2021).

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на оперативные данные Государственной службы Украины по вопросам труда.

Отмечается, что задолженность прежде всего сократилась благодаря ее сокращению на предприятиях госсектора.

"17 декабря 2020 года в Минэкономики было проведено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, в течение которого было принято решение о введении немедленных мер для сокращения этой задолженности на предприятиях государственного сектора экономики. Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн ​​грн) области.

Наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн", - говорится в сообщении.

В то же время по Киеву, где задолженность достигает 337 млн ​​грн, этот показатель уменьшился лишь на 10,2 млн грн.

"Львиная доля (89,1%) или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности.

Из них предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия Укравтодора - на 54 млн грн, и предприятия Укроборонпрома - почти на 43 млн грн, который является крупнейшим должником (587 млн ​​грн) в разрезе центральных органов власти Украины", - добавили в Минэкономики.

Экономическая правда