Авиакомпания SkyUp меняет время регистрации на рейсы
Авиакомпания SkyUp Airlines с 20 января меняет регистрации на рейсы в аэропортах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
В частности, с 20 января:
- регистрация начинается за 2,5 часа до вылета;
- регистрация заканчивается за 45 минут до вылета;
- посадка заканчивается за 20 минут до вылета.
"Будьте готовы к тому, что в международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс может быть больше. Ведь в связи с новыми мерами безопасности вам нужно успеть пройти все обязательные процедуры перед посадкой. Например, в аэропортах Стамбула и Дубая мы начинаем регистрацию за 3 часа и завершаем за 1 час до вылета", - предупредили в SkyUp.
В компании добавили, что зарегистрироваться на рейс можно онлайн на сайте авиакомпании - не ранее чем за 48 часов и не позднее чем за 3 часа до вылета.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua