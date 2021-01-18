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Авиакомпания SkyUp меняет время регистрации на рейсы

Понедельник, 18 января 2021, 16:55
 

Авиакомпания SkyUp Airlines с 20 января меняет регистрации на рейсы в аэропортах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В частности, с 20 января:

  • регистрация начинается за 2,5 часа до вылета;
  • регистрация заканчивается за 45 минут до вылета;
  • посадка заканчивается за 20 минут до вылета.
Сейчас в Украине регистрация открывается за 2 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Выход на посадку закрывается за 15 минут до отправления.

"Будьте готовы к тому, что в международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс может быть больше. Ведь в связи с новыми мерами безопасности вам нужно успеть пройти все обязательные процедуры перед посадкой. Например, в аэропортах Стамбула и Дубая мы начинаем регистрацию за 3 часа и завершаем за 1 час до вылета", - предупредили в SkyUp.

В компании добавили, что зарегистрироваться на рейс можно онлайн на сайте авиакомпании - не ранее чем за 48 часов и не позднее чем за 3 часа до вылета.

Экономическая правда

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