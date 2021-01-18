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Премьер: Украина полностью обеспечена ликвидностью в первом квартале

Понедельник, 18 января 2021, 15:35
 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина полностью обеспечена ликвидностью в январе - марте 2021 года.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы вошли с очень хорошим запасом ликвидности в 2021 год, мы полностью видим: первый квартал обеспечен и валютой, и гривной на казначейском счете", - заверил премьер.

Шмыгаль признал, что в конце 2020 году Украина столкнулась с дефицитом ликвидности, и для решения вопроса был создан график привлечения средств, ежедневно проводились совещания.

"Мы очень спокойно ожидаем завершения работы миссии и переговоров с МВФ относительно транша.

Относительно мифа о том, что ставки на ОВГЗ выросли, хочу сказать, что в предпоследнюю неделю года мы привлекли на одном из аукционов 51 млрд грн за один день, включая валютные заимствования, и они были самыми дешевыми за всю историю валютных международных заимствований - 6, 2% годовых за пять лет", - добавил он.

Напомним:

12 января на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривень.

На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривень.

За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигаций на 115,9 миллиарда гривень.

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Шмыгаль финансы ОВГЗ

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