Минстратегпром хочет получить в управление разработчика титана

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности хочет получить в управление пакет акций ПАО "Институт титана" и исключить его из перечня объектов, подлежащих приватизации.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на предложение народного депутата Сергея Таруты передать Институт Минстратегпрому, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В переписке Минстратегпрома с Тарутой говорится, что министерство поддерживает предложение нардепа об исключении ПАО "Институт титана" из перечня объектов, подлежащих приватизации и передачи пакета акций предприятия в управление Минстратегпрому "с целью создания мощной научно-технической поддержки государственной программы реорганизации и модернизации титановой отрасли в Украине".

Выдержка из письма

"Вместе с тем предлагаем вам обратиться к премьер-министру Украины с просьбой поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти проработать вопрос исключения ПАО "Институт титана" из перечня объектов, подлежащих приватизации, а также передачи пакета акций предприятия в управление Минстратегпрому", - предложил в письме Сергею Таруте заместитель министра Виталий Немилостивый.

"Последние финансовые показатели ПАО "Институт титана" неутешительные и датированные третьим кварталом 2019 года. Тогда Институт задекларировал 2,3 млн грн убытков. О низком уровне эффективности работы ПАО "Институт титана" также свидетельствуют данные, приведенные в отчете Государственной аудиторской службы по результатам проведения финансового аудита предприятия за 2015-2017 годы и I полугодие 2018 года.

За указанный период финансовым результатом предприятия был чистый убыток. В 2015 году он составил 5,76 млн грн, в 2016 - 331 тыс грн, в 2017 - 2,94 млн грн, а за I полугодие 2018 года - 2,95 млн грн", - добавили в StateWatch.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский предложил передать "Антонов" и еще 5 авиапредприятий Минстратегпрому, а также Павлоградский химический завод, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики и Украинский центр "Безопасность".

Олег Уруский среди среднесрочных показателей собственных ожидаемых результатов указал привлечение "в стратегических отраслях промышленности 500 тыс человек с высокой зарплатой" до 2024 года.

Экономическая правда