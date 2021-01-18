ТОП-5 лучших кроссоверов из США по версии импортера Auction Auto

По статистике, кроссоверы занимают №1 по продажам во всем мире. Их любят за удобство, технологичность, размеры и стиль.

И конечно, внедорожные качества. Этот сегмент активно развивается и выбирать можно из более чем 100 моделей.

Компания Auction Auto составила ТОП-10 лучших кроссоверов 2021 года. Мы приводим первые 5 из них, полный рейтинг смотрите на сайте импортера.

5. Hyundai Kona 2021

Корейский мини-кроссовер, в котором реализованы все актуальные достижения Hyundai. Авто отличается простотой в управлении и обслуживании, энергичным мотором с турбонаддувом, комфортным салоном и топливной экономичностью.

В стандартной комплектации Hyundai Kona есть 7-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, контроль состояния водителя, бесключевой доступ. Полный привод доступен за отдельную плату.

4. Kia Telluride 2021

Среднеразмерный кроссовер с отличной динамикой езды, удобным и просторным салоном, просторным багажником, длинным список стандартных функций и удобной в управлении информационно-развлекательной системой.

В базовой комплектации предлагается 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, 3,8-литровый мотор V6 мощностью 291 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом (полный привод — опция).

3. Mazda CX-5 2021

Японский кроссовер Mazda CX-5 — спортивный компактный вариант для тех, кто ищет более премиальный уровень.

Отличается спортивным управлением, мощным мотором с турбонаддувом., роскошным интерьером, большим набором возможностей информационно-развлекательного спектра и длинным рядом ассистентов водителю.

Шесть комплектаций, 10,25-дюймовый сенсорный экран в салоне, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении, камера заднего вида и другие прелести.

2. Hyundai Santa Fe 2020

Объективно лучший среднеразмерный SUV в 2021 году.

Безупречное авто для семьи и молодых людей. Santa Fe ценят в США за комфортную езду, топливную экономичность, высококлассный салон и массу технических удобств. И все эти преимущества предлагаются за умеренный прайс.

Аукцион Авто советуют "брать" четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом мощностью 235 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом". Полный привод является опциональным.

1. Honda CR-V 2021

Японский компактный кроссовер Honda CR-V получил самые высокие оценки от экспертов Auction Auto.

Впечатляет просторным салоном и щедрым грузовым пространством, премиальной отделкой интерьера, отличным качеством езды с бодрым ускорением и экономичным расходом топлива.

В салоне есть автоматический климат-контроль, 5-дюймовый дисплей, Bluetooth. Рекомендуемый мотор — четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом мощностью 190 л.с. в сочетании с вариатором CVT.

И уже по традиции, у Honda CR-V передний привод доступен как стандартный, полный привод — как опция.