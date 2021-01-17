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По состоянию на сегодня объем иностранных инвестиций составляет почти 50 миллиардов долларов

Воскресенье, 17 января 2021, 17:08
 

По состоянию на сегодня, общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину составляет 49 миллиардов долларов.

Об этом заявил исполнительный директор Офиса привлечения инвестиций (UkraineInvest) в эфире Апостроф TV.

По его словам, сейчас происходит много позитивных изменений таких как: земельная реформа, прозрачные аукционы по приватизации, либерализация спиртовой отрасли, концессионные соглашения, начало масштабной диджитализации государственных услуг, принятие законов о внутреннем водном транспорте и государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Но и наряду с этим, он отметил что есть проблемы, которые всегда поднимаются в разговоре с инвесторами. По его словам, это суды, коррупция и монополии.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

Крупные инвесторы и правительство будут сотрудничать на базе UkraineInvest и Наблюдательного инвестиционного совета.

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инвестиции

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