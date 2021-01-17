Украина в 2020 году увеличила импорт нефти на более 50%
Воскресенье, 17 января 2021, 15:06
Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тысяч тонн.
Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы передает "Интерфакс-Украина"
Сообщается, что за прошлый год импортировано сырья на 409,167 млн долл, что на 1,5% меньше, чем в 2019-м.
В том числе сырье поступало из:
- Азербайджана – на 265,076 млн долл (доля – 64,78%),
- США – на 98,445 млн долл (24,06%),
- Ливии – на 45,555 млн долл (11,13%),
- других стран – 0,091 млн долл (0,02%).
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