Все разделы
Укр / Рус

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти на более 50%

Воскресенье, 17 января 2021, 15:06
 

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тысяч тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы передает "Интерфакс-Украина"

Сообщается, что  за прошлый год импортировано сырья на 409,167 млн долл, что на 1,5% меньше, чем в 2019-м.

В том числе сырье поступало из:

  • Азербайджана – на 265,076 млн долл (доля – 64,78%), 
  • США – на 98,445 млн долл (24,06%), 
  • Ливии – на 45,555 млн долл (11,13%), 
  • других стран – 0,091 млн долл (0,02%).

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть импорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Цены на нефть возобновили рост 13 января 2021, 12:06
"Нафтогаз" получил спецразрешения на разработку участка "Дельфин" на 30 лет 11 января 2021, 12:20
Цены на нефть снова падают из-за вспышки коронавируса в Азии 11 января 2021, 10:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!