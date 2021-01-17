Украина в 2020 году увеличила импорт нефти на более 50%

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тысяч тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы передает "Интерфакс-Украина"

Сообщается, что за прошлый год импортировано сырья на 409,167 млн долл, что на 1,5% меньше, чем в 2019-м.

В том числе сырье поступало из: