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Стало известно топ-5 продуктов экспорта и импорта Украины

Воскресенье, 17 января 2021, 15:55

В 2020 году аграрная продукция осталась основой внешней торговли, экспорт остался на уровне прошлого года, а импорт увеличился более на 10%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта составила 45% или 22,2 млрд долл и осталась на уровне прошлогодних показателей.

А импорт указанной продукции достиг уровня 6,5 млрд долл, что на 13% больше чем в прошлом году.  Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 15,7 млрд долл.

 

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агросектор экспорт импорт

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