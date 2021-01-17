Умер глава холдинга Rothschild

Умер барон Бенджамин де Ротшильд, глава финансовой группы Edmond de Rothschild.

Об этом пишет Le Parisien.

Он возглавлял одну из крупнейшую финансовую группы, по информации издание ее активы составляют 173 миллиарда швейцарских франков (около 194 миллиарда долларов).

Похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.

Напоминаем:

С 1997 года Де Ротшильд возглавлял Edmond de Rothschild Group — независимую семейную группу компаний, которая специализируется на частных банковских услугах и управлении активами.