Местные бюджеты впервые за 5 лет недовыполнены - КШЭ
Доходы местных бюджетов за 2020 недовыполнены впервые как минимум за последние 5 лет, хотя аналитики отмечают, что уровень невыполнения несущественен - 1,6% от плана.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
Среди ключевых факторов в центре отметили ниже плановых поступления от НДФЛ, ниже поступления от единого налога, который платят предприниматели на упрощенной системе, налога на имущество и туристического сбора. А также ниже поступления от налога на прибыль предприятий.
"Соответственно и выполнения расходов является меньшим. Так, за январь-ноябрь 2020 (последние имеющиеся данные) годовой план расходов был выполнен на 76,71%. Это - ниже, чем показатели 2019 (79,02%) и 2018 (78,92%) лет", - говорится в сообщении.
Лучше всего профинансировали медицинскую отрасль, соцзащиту и сферу образования. Хуже всего - охрану окружающей среды и экономическое развитие (как и в предыдущие годы - ЭП).
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