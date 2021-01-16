Пенсионный фонд: средняя зарплата в ноябре 2020 составила более 10,6 тысячи
Суббота, 16 января 2021, 12:24
Средний показатель заработной платы в ноябре 2020 составил более 10,6 тысячи.
Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда в Фейсбуке.
Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для исчисления пенсии за ноябрь 2020 составил 10634 гривны 72 копейки.
"Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "учитывается для исчисления пенсии", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Средний показатель заработной платы за октябрь 2020 составил 10 887 гривен 46 копеек.
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