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Пенсионный фонд: средняя зарплата в ноябре 2020 составила более 10,6 тысячи

Суббота, 16 января 2021, 12:24
 

Средний показатель заработной платы в ноябре 2020 составил более 10,6 тысячи.

Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда в Фейсбуке.

Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для исчисления пенсии за ноябрь 2020 составил 10634 гривны 72 копейки.

"Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "учитывается для исчисления пенсии", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Средний показатель заработной платы за октябрь 2020 составил 10 887 гривен 46 копеек.



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