Трамп, за несколько дней до того как покинет президентский пост, распорядился снизить закупки китайских товаров
Президент США Дональд Трамп за несколько дней до того, как покинет пост главы государства, поручил изучить возможность минимизации закупок китайских товаров и услуг, чтобы снизить риски шпионажа.
Об этом сообщает reuters.
Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайан сообщил, что Трамп поручил правительственным органам найти пути, которые позволят "свести к минимуму закупки товаров и услуг Китайской Народной Республики федеральным правительством."
Издание отмечает что он не привел примеры того, какие, по его мнению, закупки способствуют шпионской деятельности Китая.
Напоминаем:
Ранее администрация Трампа внесла Xiaomi в черный список из-за возможных связей с китайскими военными.
Новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января.
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