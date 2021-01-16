Все разделы
Укр / Рус

Трамп, за несколько дней до того как покинет президентский пост, распорядился снизить закупки китайских товаров

Суббота, 16 января 2021, 13:35
 

Президент США Дональд Трамп за несколько дней до того, как покинет пост главы государства, поручил изучить возможность минимизации закупок китайских товаров и услуг, чтобы снизить риски шпионажа.

Об этом сообщает reuters.

Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайан сообщил, что Трамп поручил правительственным органам найти пути, которые позволят "свести к минимуму закупки товаров и услуг Китайской Народной Республики федеральным правительством."

Издание отмечает что он не привел примеры того, какие, по его мнению, закупки способствуют шпионской деятельности Китая.

Напоминаем: 

Ранее администрация Трампа внесла Xiaomi в черный список из-за возможных связей с китайскими военными. 

Новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Трамп США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Дуров перечислил президентов-пользователей Telegram: Путина и Трампа там нет 14 января 2021, 14:30
Глава Twitter о блокировании аккаунта Трампа: Правильное решение, но создало опасный прецедент 14 января 2021, 11:35
После штурма Капитолия: Deutsche Bank и Signature Bank отказываются вести с Трампом дела 12 января 2021, 14:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!