Банки получили еще 8,5 миллиарда длинного "рефинанса" от НБУ

Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет удовлетворил заявки пятнадцати банков на 8,472 миллиарда гривень под 6% годовых.

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Помимо этого, НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 182 млн грн под 6% годовых.

В целом с 30 апреля 2020 года регулятор провел 35 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 55,276 млрд грн. С 8 мая НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

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Экономическая правда