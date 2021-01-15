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Банки получили еще 8,5 миллиарда длинного "рефинанса" от НБУ

Пятница, 15 января 2021, 20:50
 

Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет удовлетворил заявки пятнадцати банков на 8,472 миллиарда гривень под 6% годовых.

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Помимо этого, НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 182 млн грн под 6% годовых. 

В целом с 30 апреля 2020 года регулятор провел 35 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 55,276 млрд грн. С 8 мая НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

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Экономическая правда

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рефинансирования банки НБУ

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