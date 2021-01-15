Киев уменьшил количество общественного транспорта на маршрутах
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" на время локдауна уменьшило количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях на 10 процентов.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Он отметил, что введение правительством локдауна имело целью ограничение передвижения и массового скопления людей.
"Поэтому я в очередной раз призываю жителей столицы пользоваться наземным общественным транспортом и метро только в случае необходимости. Отмечу, что пассажиропоток в транспорте несколько уменьшился.
В связи с этим КП "Киевпастранс" уменьшил количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях на 10 процентов. Соответственно, интервалы движения немного увеличились. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни одного не приостановили", - заявил Кличко.
Он напомнил, что перевозки пассажиров осуществляют в количестве мест для сидения, а весь подвижной состав наземного общественного транспорта дважды в день проходит дезинфекцию.
"Столичный метрополитен работает в обычном режиме. Но пассажиропоток в нем от начала пандемии значительно уменьшился. С 1,5 млн до 900 тыс пассажиров ежедневно. Также метрополитен продолжает усиленную дезинфекцию как вагонов поездов, так и станций", - заверил Кличко.
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Экономическая правда
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