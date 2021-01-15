COVID вызвал один из крупнейших в истории всплесков инвестиций в технологии – KPMG

С началом пандемии компании еженедельно тратили на технологии в эквиваленте около 15 млрд долларов, чтобы обеспечить безопасную работу дома во время COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2020.

"Это был один из крупнейших в истории всплесков инвестиций в технологии, при этом мировые IТ-руководители потратили больше, чем суммы годового бюджета, только за три месяца, когда наступил глобальный кризис и начали вводить локдауны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос в области IТ, в котором приняли участие более 4200 IТ-руководителей, выявил, что, несмотря на этот огромный всплеск расходов, а также на то, что безопасность и конфиденциальность являются основными инвестициями при COVID-19, 4 из 10 IТ-лидеров сообщают, что их компании понесли больше кибератак.

При этом, более трех четвертей этих атак произошли через фишинг (83%) и почти две трети - через вредоносное программное обеспечение (62%), что свидетельствует о том, что массовый переход на работу из дома увеличил риски и незащищенность работы сотрудников.

"Вместе с тем организации пытаются найти квалифицированных специалистов по кибербезопасности, которые бы оказали поддержку в обеспечении этого кардинального перехода к работе из дома, и сообщают, что кибербезопасность (35%) сейчас является наиболее необходимой экспертизой в мире в области технологий.

Это первый раз, когда навыки и знания, связанные с безопасностью, возглавляют перечень глобального дефицита iТ-экспертизы на протяжении более десяти лет", - говорится в релизе.

Опрос также показал, что IТ-бюджеты будут испытывать большее давление еще в течение года. До COVID-19 более половины (51%) IТ-руководителей ожидали увеличения бюджета в течение следующих 12 месяцев, но во время пандемии это количество уменьшилось до 43%.

Также сообщается, что компании, которые активно применяют цифровые технологии, вырываются вперед - руководители этих компаний чаще, чем другие, несут дополнительные инвестиции в технологии в результате COVID-19.

8 из 10 IТ-руководителей во время пандемии COVID-19 обеспокоены психологическим состоянием своей команды, в результате 6 из 10 IТ руководителей (58%) ввели программы для поддержки своего персонала.

"Рост инвестиций в облако - после инвестиций в безопасность и конфиденциальность (47%) инвестирования в инфраструктуру и облако было третьим по значимости инвестированием в технологии при COVID-19, когда количество IТ-руководителей, которые склоняются к использованию Distributed Cloud, увеличилось почти вдвое только за 12 месяцев (от 11% до 21%)", - добавили в KPMG.

"Почти все мировые тренды находят отражение и в Украине. Компании быстро перестроились технически и перешли на удаленную работу. Однако впереди еще долгий путь адаптации для того, чтобы она стала эффективной. Необходимы культурные изменения, изменения в политиках и процедурах компаний, адаптация новых сотрудников в режиме удаленной работы, а также инструменты и навыки эффективной командной работы.

Компании, которые начали внедрение современных Agile подходов и тесной работы бизнеса и IТ в кросс-функциональных командах, нуждаются в дополнительных методах, которые позволят сделать эту работу эффективной в условиях удаленного режима, обеспечат необходимых уровень взаимодействия и креативности", - заявил партнер, руководитель практики по оказание консультационных услуг в сфере информационных технологий и кибербезопасности KPMG в Украине Алексей Янковский.

Экономическая правда