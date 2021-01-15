Украинский туристический рынок в прошлом году сократился на 60-70% - Ассоциация

Рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на 60-70% в пандемическом 2020 году, ситуацию смягчили открытые границы Турции и Египта.

Об этом в комментарии ЭП рассказал исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

"По данным UNWTO туристический поток в 2020 году упал на 72% и отбросил отрасль на уровень девяностых годов. В Украине ситуацию несколько нивелировали открытые и относительно доступные Турция и Египет. Но, тем не менее, по итогам года объем продаж упал на 60-70%", - объясняет он.

Григораш также отметил, что пока сложно оценить количество операторов, работающих на рынке - это можно будет выяснить тогда, когда "будет возможность восстановить полноценную работу".

В Ассоциации имеют положительное видение отрасли в 2021 году, ведь страны постепенно ослабляют требования к въезду, а вакцинация приобретает все большие масштабы.

"Так или иначе, важно начать восстанавливать отрасль уже с весны 2021 [года], ведь еще один год в таком режиме многим пережить будет очень трудно и это понимают все", - подытожил Григораш.

Напомним:

Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 млрд долларов за 8 месяцев 2020 году в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Экономическая правда