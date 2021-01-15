"Создадим очередного монстра": Глава Минфина против создания Бюро экономической безопасности

Глава Минфина Сергей Марченко считает дискуссионным вопросом создание Бюро экономической безопасности - вместо единого госоргана по экономическим расследованиям он предлагает передать его функции департаменту Минфина.

Об этом Марченко сказал в интервью Радио НВ.

"Я бы подискутировал концепцию. Потому что между вопросами создать очередного монстра, который на себя перетянет все функции действующих подразделений, мы забыли об основном, что мы же ключевую проблему не эту хотим решить.

Наша ключевая проблема - в том, что функция минимизации налоговых обязательств путем уклонения от уплаты налогов и связанная с этим коррупция, я подчеркну - связанная коррупция, это очень соединенные сосуды. Неуплата налогов коррумпирует всю систему", - ответил министр на вопрос, когда в Украине заработает Бюро финансовых расследований.

На уточняющий вопрос, выступает ли он против создания Бюро, министр ответил: "Или мы это называем Бюро экономической безопасности, была история службы финансовых расследований, для нас, как Министерства финансов, это неважно. Потому что нам ключевая задача - это то, чтобы эти подразделения могли выполнять свою основную функцию.

И мы готовы создать департамент даже в Министерстве финансов и наладить эту работу и, в принципе, сейчас назначен новый руководитель ГФС. Есть надежда, мы поставили ему задачу, чтобы он показал модель, каким образом мы можем переформатировать действующую историю с налоговой милицией, чтобы действительно направить основные усилия на превенцию, на аналитику, и уже потом, дальше использовать инструментарий".

По его словам, создание нового органа не приведет к решению "сразу всех проблем".

"Более того, есть большие риски, создав монстра в сфере экономической безопасности, при том, что остаются функции во всех других, мы от этого не выходим, в СБУ, в других правоохранительных органах, мы не решаем проблему, мы только ее мультиплицируем. То есть кроме существующей налоговой милиции у нас еще будет один орган. И поэтому я очень предостерегаю от такого рода ситуаций ", - добавил Марченко.

Напомним:

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности".

Этот законопроект разработан, чтобы ликвидировать налоговую милицию, для оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономической безопасности.

К законопроекту "О Бюро экономической безопасности Украины" № 3087-д ко второму чтению народные депутаты подали около 1500 поправок.

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