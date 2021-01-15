Курс валют на 15 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,03 - 28,05 гривни;

Евро - 33,98 - 34,01 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,02 - 28,25 гривни. Евро покупают по 33,84 гривни, продают по 34,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,14 - 28,26 гривни, евро - 34,05 - 34,18 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 15 января на уровне 28,06 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 января на уровне 27,97 гривни.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,07 гривни.

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

Экономическая правда