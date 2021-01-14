Кабмин на 20 гривень повысил минимальную цену бутылки игристого вина

Кабмин повысил на 20 грн минимальную розничную цену на игристые вина, произведенные в Украине.

Об этом сообщает Минэкономики.

"Правительство осуществило еще один важный шаг по имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержки национальных производителей, борьбы с фальсификатом и повышения качества продукции.

Это стало результатом поездок президента и представителей правительства в южные области и в Закарпатье, многочисленных встреч с ассоциациями, и полностью поддерживается представителями реального сектора", - говорится в сообщении.

Соответствующим постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские игристые вина и вина газированные, сброженные напитки, вина ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра (+20 гривен).

Постановление также приводит в соответствие с Налоговым кодексом описание этих изделий и его коды согласно УКТВЭД.

"В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье.

Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный, продукт", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, главная проблематика заключается в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценам: менее качественные импортные напитки на основе вина продаются по одинаковой цене с качественными украинскими игристыми винами.

Экономическая правда